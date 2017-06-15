Утром 15 мая боевики обстреляли жилые дома в Марьинке. Пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня в 07.30 боевики, используя 120 мм артиллерийские снаряды, расстреляли частные домовладения в Марьинке по ул. Тельмана, Матросова, Орджоникидзе. Пострадавших нет", - написал он.
На месте работают следователи полиции.
Напомним, вечером 14 июня боевики обстреляли населенный пункт Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома.