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Главная » Страна » Фото Боевики артиллерийским огнем накрыли жилые дома в Марьинке

Фото Боевики артиллерийским огнем накрыли жилые дома в Марьинке

<span class="label red">Фото</span> Боевики артиллерийским огнем накрыли жилые дома в Марьинке
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

К счастью, никто не пострадал

15.06.17 58
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Утром 15 мая боевики обстреляли жилые дома в Марьинке. Пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня в 07.30 боевики, используя 120 мм артиллерийские снаряды, расстреляли частные домовладения в Марьинке по ул. Тельмана, Матросова, Орджоникидзе. Пострадавших нет", - написал он.

На месте работают следователи полиции.

Напомним, вечером 14 июня боевики обстреляли населенный пункт Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. 

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