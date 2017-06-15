СМИ: В кабинете члена НАПК Радецкого проводят обыск

В помещении Национального агентства по предотвращению коррупции по адресу Дружбы народов, 28, в Киеве проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в агентстве.

По информации издания, обыск проводят в рамках досудебного расследования по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

Обыск якобы проводит Нацполиция.

Радецкий подтвердил Украинской правде информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - сказал Радецкий.

Напомним, 9 июня член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.