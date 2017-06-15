Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса

Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса

Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса
Ирина Геращенко / Фото: Deutsche Welle

Документ якобы уже наработан

15.06.17 1577
000

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко во время VII Национального экспертного форума "Точки роста", передает Укринформ.

"Если мы действительно хотим бороться за эти территории .., мы должны ставить в повестку дня не законы об оккупированных территориях, а закон о реинтеграции Донбасса, который уже наработан, и в ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение парламента. Это будет очень правильно, и голосование покажет настоящую позицию многих людей ", - сказала она.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Боевики артиллерийским огнем накрыли жилые дома в МарьинкеОчередной российский "гумконвой" вторгся в оккупированный ДонбассКлимкин подтвердил встречу Порошенко и Трампа

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 25704
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8109
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17068
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3052
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2589
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4189
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2105
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2564
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2191
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 775
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 5621 / 8247
  2. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 2904 / 3447
  3. Россия обвинила ООН в "выгораживании" украинских властей 2740 / 3026
  4. Москва отреагировала на слова Турчинова о признании российской оккупации в Донбассе 1826 / 3631
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 1579 / 2048
  6. Романтик с большой дороги. Александр Невзоров о киллере Денисултанове 1420 / 1806
  7. Украинцам обещают среднюю зарплату 10 тысяч гривен 1273 / 1452
  8. В Минобороны ответили Турчинову на предложение закончить АТО 1249 / 8025
  9. Внучка Путина появилась на видео, - СМИ 1152 / 1357
  10. Президент обязан рассмотреть петицию с требованием отменить блокировку "ВКонтакте" 970 / 1161
  1. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 25 / 2048
  2. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 18 / 8247
  3. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 12 / 3447
  4. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 10 / 514
  5. Украинцам облегчили процедуру переоформления дач в жилые дома 8 / 1220
  6. Страна теряет инженеров: абитуриенты все реже регистрируются на ВНО по физике 7 / 440
  7. Япония может отменить визы для украинцев 7 / 1027
  8. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 7 / 4189
  9. ГПУ проводит обыски в здании Нацполиции Киевской области 6 / 1022
  10. Романтик с большой дороги. Александр Невзоров о киллере Денисултанове 6 / 1806
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.