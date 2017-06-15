Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко во время VII Национального экспертного форума "Точки роста", передает Укринформ.

"Если мы действительно хотим бороться за эти территории .., мы должны ставить в повестку дня не законы об оккупированных территориях, а закон о реинтеграции Донбасса, который уже наработан, и в ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение парламента. Это будет очень правильно, и голосование покажет настоящую позицию многих людей ", - сказала она.

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Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.