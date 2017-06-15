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Новости партнеров Конкурс молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi

<span class="label">Новости партнеров</span> Конкурс молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi

Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» –общенациональное событие, основанное в 2000 году и ставшее стартовой площадкой для уже известных дизайнеров Елены Бурениной,  Андре Тана, Натальи Каменской, Олеси Кононовой, Артема Климчука, Ксении Шнайдер, Александра Каневского, Елены Пржонской, Дины Линник, Яси Хоменко, Маши Ревы, Ивана Фролова, Жана Ґрицфельдта и многих других.

15.06.17 65
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Финал Конкурса состоится 18 июня в рамках Программы Odesa Holiday Fashion Week-2017.

Генеральным партнером Конкурса этого года стал бренд Pepsi. А сам Конкурс получил лозунг «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi.

К участию в финале нынешнего конкурса жюри выбрало 18 коллекций, которые представят дизайнеров из 11 городов Украины.

Творческие поиски финалистов будет оценивать компетентное жюри, в составе которого известные дизайнеры: Артем Климчук, Маша Рева, Иван Фролов, Юлия  Паскаль, Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь (дизайнеры Lake) и креативный директор Istituto Europeo di Design (IED) Джованни Оттонелло. Глава жюри Конкурса – Лилия Пустовит. Глава оргкомитета Конкурса – Ирина Данилевская.

Официальные премии Конкурса всегда поддерживаются профессиональными призами.

Гран-при

Грант для создания следующей коллекции и возможность участия в проекте «Нові імена» в рамках Ukrainian Fashion Week уже  в третий раз предоставляет известная бизнес-леди, владелица Fairmont Grand Hotel Kyiv и основательница благотворительного фонда «Обираємо майбутнє разом» Елизавета Юрушева: «Я считаю, что устраивать конкурсы для юных дизайнеров – очень важно. Потому что все мы были молодыми и неопытными. Все мы сомневались. Знаете, когда ты создаешь свои первые коллекции, ты не понимаешь, как люди все это оценят. И это очень важно – получить гран-при, например, от Лилии Пустовит. Вместе с наградой ты получаешь еще и подтверждение, что твоя коллекция будет востребована. Это нереальная мотивация для дальнейшего пути, для самооценки. Ребята-победители получают понимание, что они идут в правильном направлении. Ребятам же, которые не получили призов, я считаю, тоже не стоит унывать. Им надо слушать, впитывать все комментарии, тут же ловить, что было не так. Ведь критика – лучшее средство для совершенствования. Я очень рада, что знаю людей, которые устраивают такие ивенты. Рада знать непосредственно Ирину Данилевскую, которая дала мне шанс поддерживать всех этих ребят. Ведь, например, в моей юности не оказалось человека, который бы сказал: "Лиз, ты креативная, сядь, нарисуй, попробуй". Поэтому во мне, возможно, и потерялся этот интерес стать дизайнером. Было это правильно или неправильно – мы никогда не узнаем. Но для этих ребят, которые живут мечтой, очень важно получать или трезвую критику, или трезвый комплимент от людей, которые давно являются авторитетными в этой сфере”.

Специальная премия от Генерального партнера КонкурсаPepsi

Бренд Pepsi во всем мире поддерживает креативную молодежь и драйвовые решения, которые несут положительные изменения. Именно поэтому Pepsi стал Генеральным партнером конкурса молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» и вручит победителю Конкурса грант на создание собственного арт-пространства в рамках Ukrainian Fashion Week на платформе Fresh Fashion Day inspired by Pepsi в сентябре этого года.

Официальная премия

Istituto Europeo di Design (IED) впервые предоставляет одному из лучших финалистов возможность бесплатного обучения на коротком курсе IED в Милане или Флоренции.

Istituto Europeo di Design был создан в 1966 году итальянским журналистом Франческо Морелли. Университет предоставляет высшее образование в таких сферах, как Fashion, Design, Art, Marketing, Management и Communications. За время своего существования учебное заведение превратилось из творческой мастерской в ​​огромную международную сеть университетов, в которой студенты могут получить степень бакалавра или магистра по более, чем 300 программам.

Благодаря плодотворному партнерству Ukrainian Fashion Week и Istituto Europeo di Design:

Специальный проект в рамках «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi

Дебютантам мира моды Pepsi дает возможность дополнить собственное портфолио одеждой для мировой торговой марки – в рамках Конкурса состоится соревнование на лучший дизайн футболки в Pepsi-стиле. Все футболки гости и пресса увидят на финалистах "Погляду в майбутнє" во время вручения им дипломов.

«Мы не хотим, чтобы дизайнеры просто создали очередную брендированную футболку. Мы хотим, чтобы они передали дух Pepsi, его ценности – возможно, через цвет, возможно, через особое настроение. Художники должны сами выбирать, как им это сделать, а мы – за любую свободу творчества и самовыражения. Главное, чтобы они почувствовали бренд», – подчеркнула Жанна Стрельникова, маркетинг-менеджер категории газированных напитков компании PepsiCo.

BURO 24/7 –эксклюзивный медиапартнер Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров «Погляд у майбутнє».

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