Финал Конкурса состоится 18 июня в рамках Программы Odesa Holiday Fashion Week-2017.
Генеральным партнером Конкурса этого года стал бренд Pepsi. А сам Конкурс получил лозунг «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi.
К участию в финале нынешнего конкурса жюри выбрало 18 коллекций, которые представят дизайнеров из 11 городов Украины.
Творческие поиски финалистов будет оценивать компетентное жюри, в составе которого известные дизайнеры: Артем Климчук, Маша Рева, Иван Фролов, Юлия Паскаль, Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь (дизайнеры Lake) и креативный директор Istituto Europeo di Design (IED) Джованни Оттонелло. Глава жюри Конкурса – Лилия Пустовит. Глава оргкомитета Конкурса – Ирина Данилевская.
Официальные премии Конкурса всегда поддерживаются профессиональными призами.
Гран-при
Грант для создания следующей коллекции и возможность участия в проекте «Нові імена» в рамках Ukrainian Fashion Week уже в третий раз предоставляет известная бизнес-леди, владелица Fairmont Grand Hotel Kyiv и основательница благотворительного фонда «Обираємо майбутнє разом» Елизавета Юрушева: «Я считаю, что устраивать конкурсы для юных дизайнеров – очень важно. Потому что все мы были молодыми и неопытными. Все мы сомневались. Знаете, когда ты создаешь свои первые коллекции, ты не понимаешь, как люди все это оценят. И это очень важно – получить гран-при, например, от Лилии Пустовит. Вместе с наградой ты получаешь еще и подтверждение, что твоя коллекция будет востребована. Это нереальная мотивация для дальнейшего пути, для самооценки. Ребята-победители получают понимание, что они идут в правильном направлении. Ребятам же, которые не получили призов, я считаю, тоже не стоит унывать. Им надо слушать, впитывать все комментарии, тут же ловить, что было не так. Ведь критика – лучшее средство для совершенствования. Я очень рада, что знаю людей, которые устраивают такие ивенты. Рада знать непосредственно Ирину Данилевскую, которая дала мне шанс поддерживать всех этих ребят. Ведь, например, в моей юности не оказалось человека, который бы сказал: "Лиз, ты креативная, сядь, нарисуй, попробуй". Поэтому во мне, возможно, и потерялся этот интерес стать дизайнером. Было это правильно или неправильно – мы никогда не узнаем. Но для этих ребят, которые живут мечтой, очень важно получать или трезвую критику, или трезвый комплимент от людей, которые давно являются авторитетными в этой сфере”.
Специальная премия от Генерального партнера КонкурсаPepsi
Бренд Pepsi во всем мире поддерживает креативную молодежь и драйвовые решения, которые несут положительные изменения. Именно поэтому Pepsi стал Генеральным партнером конкурса молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє» и вручит победителю Конкурса грант на создание собственного арт-пространства в рамках Ukrainian Fashion Week на платформе Fresh Fashion Day inspired by Pepsi в сентябре этого года.
Официальная премия
Istituto Europeo di Design (IED) впервые предоставляет одному из лучших финалистов возможность бесплатного обучения на коротком курсе IED в Милане или Флоренции.
Istituto Europeo di Design был создан в 1966 году итальянским журналистом Франческо Морелли. Университет предоставляет высшее образование в таких сферах, как Fashion, Design, Art, Marketing, Management и Communications. За время своего существования учебное заведение превратилось из творческой мастерской в огромную международную сеть университетов, в которой студенты могут получить степень бакалавра или магистра по более, чем 300 программам.
Благодаря плодотворному партнерству Ukrainian Fashion Week и Istituto Europeo di Design:
Специальный проект в рамках «Погляд у майбутнє» inspired by Pepsi
Дебютантам мира моды Pepsi дает возможность дополнить собственное портфолио одеждой для мировой торговой марки – в рамках Конкурса состоится соревнование на лучший дизайн футболки в Pepsi-стиле. Все футболки гости и пресса увидят на финалистах "Погляду в майбутнє" во время вручения им дипломов.
«Мы не хотим, чтобы дизайнеры просто создали очередную брендированную футболку. Мы хотим, чтобы они передали дух Pepsi, его ценности – возможно, через цвет, возможно, через особое настроение. Художники должны сами выбирать, как им это сделать, а мы – за любую свободу творчества и самовыражения. Главное, чтобы они почувствовали бренд», – подчеркнула Жанна Стрельникова, маркетинг-менеджер категории газированных напитков компании PepsiCo.
BURO 24/7 –эксклюзивный медиапартнер Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров «Погляд у майбутнє».