Минздрав констатирует катастрофическую ситуацию с ботулизмом

За три месяца 2017 года зафиксировано 62 случая заболевания, 9 из них - со смертельным исходом

За три месяца 2017 года в Украине зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, 9 из них - со смертельным исходом. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак, передает 112.ua.

Как отметила Сивак, это катастрофическая ситуация.

Также, по ее словам, на данный момент существует суперпроблема с сыроваткой против этого заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ботулизм на Кировоградщине привел к возбуждению уголовного дела

По данным Минздрава, в прошлом году было зафиксировано 105 случаев заболевания ботулизмом, из них со смертельным исходом было 12 случаев.