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Главная » Страна » Киевпасстранс хочет списать 445 автобусов и троллейбусов

Киевпасстранс хочет списать 445 автобусов и троллейбусов

Киевпасстранс хочет списать 445 автобусов и троллейбусов
Фото из открытых источников

Всего на балансе у предприятия насчитывается 1,3 тыс. единиц транспорта

15.06.17 304
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Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" подало документы на списание более 440 единиц транспорта. Об этом сообщает издание 44.ua со ссылкой на источник в КГГА.

"На данный момент Киевпасстранс подал документы на списание 402 автобусов и 43 троллейбусов. Однако разрешение на списание транспорта подвижного состава предоставляет Киевский городской совет путем издания соответствующего распоряжения", - говорится в сообщении.

После списания транспорт намерены разобрать, а пригодные узлы и агрегаты в дальнейшем использовать для оборотного ремонтного фонда. Другие непригодные детали сдадут на металлолом.

Киевпастранс не списывал устаревший подвижной состав более 7 лет. На данный момент на ходу у КП находится 1,3 тыс. единиц транспорта. За 2016-2017 годы парк троллейбусов был обновлен на 5%, автобусов на 3% и на 2,5% - трамваев.

Напомним, 27 марта Киевпасстранс объявил два тендера на закупку автобусов и троллейбусов. Общая сумма по двум закупкам составляет 1,1 млрд грн - по 550 млн грн на каждый тендер. Всего общественный транспорт столицы должен пополниться 180 новыми единицами техники.

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