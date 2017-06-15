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Матиос заявил о двух попытках покушения на него

Матиос заявил о двух попытках покушения на него
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Главному военному прокурору выделили охрану

15.06.17 383
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о попытках покушения на него и посягательстве на его детей. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает 112 Украина.

"В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности лица. Я не хочу, потому что смотрят мои родственники, но я вынужден сказать. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю подряд 10 лет, две попытки покушения, постоянное шельмование в коммерческих СМИ – и все это только следствие того, что мы арестовали уже с апелляциями 16 налоговиков из 23, которых мы задержали. Такие задержания будут и в дальнейшем", - сказал Матиос.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.

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