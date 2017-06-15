Аваков выступил за пересмотр статуса АТО

Министр считает, что конфликт в Донбассе будет решаться политическим путем

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в условиях непрекращающихся военных действий в Донбассе необходимо пересмотреть статус антитеррористической операции, чтобы военным и спецслужбам не ставились искусственные ограничения. Об этом глава МВД заявил на пресс-конференции, передает УНИАН.

Министр напомнил, что термин "АТО" вошел в обиход после начала российской агрессии в Украине, и был введен как реакция на необычную ситуацию, которая ранее не случалась в Украине.

"Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, это не специальная операция Службы безопасности с привлечением других сил, то, очевидно, нужно пересмотреть статус, но не пересматривать суть", - отметил Аваков.

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При этом министр уверен, что конфликт в Донбассе будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование, а не на линии соприкосновения.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны в гибридной войне с РФ.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены антитеррористической операции в Донбассе.