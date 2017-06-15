Депутат Барна признал свою вину в ДТП в Киеве

Народный депутат Олег Барна признает свою вину в совершении ДТП на площади Победы в Киеве. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

Депутат сообщил, он не увидел трамвая за машиной, которую обгонял, что и послужило причиной столкновения.

"Чувствую себя нормально, все хорошо. Отдыхаем, спим, лечимся. Спасибо богу, что никто пострадал. Это моя вина. Не увидел (трамвая, - ред.), потому что заслонила машина, которую я обгонял", - отметил он.

Брана сообщил, что сразу дал объяснения правоохранителям и сдал кровь на анализ. Депутат уверяет, что находился в трезвом состоянии.

"Ко мне подошли (полицейские, - ред.), я расписался, что даю согласие на все. Брали кровь. Все нормально. Закон должен быть для всех, все должны быть равны перед законом", - сказал он.

Напомним, в Киеве на площади Победы поздно вечером 14 июня столкнулись автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутата Олег Барна, столкнулся с трамваем №18.