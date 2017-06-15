Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности, - ЮНИСЕФ

Каждый пятый ребенок в развитых странах мира живет бедно, а каждый восьмой ребенок питается нерегулярно. Об этом сказано в выводах отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

Эксперты исследовали жизненное положение детей в 41 развитой стране мира на предмет выполнения целей устойчивого развития, сформулированных ООН. Это уровень бедности, неравенства, доступ к системе здравоохранения, образования, безопасности и тому подобное.

"На первом месте рейтинга - Норвегия, на втором - Германия. Далее расположились Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. США оказались на 37-м месте. Самые низкие места в рейтинге заняли Мексика, Румыния, Болгария и Чили", - сообщает издание.

Указано, что если в скандинавских странах каждый десятый ребенок живет за чертой бедности, то в Румынии и Израиле - каждый третий. В Германии бедно живут 15% детей, в США - более 29%. При этом низкий уровень бедности среди детей Скандинавии эксперты частично объясняют надежной системой социальной защиты.

Кроме того, согласно информации ЮНИСЕФ, в США и Великобритании каждый пятый ребенок питается нерегулярно, в Мексике и Турции - каждый третий. При этом в Германии - лишь каждый двадцатый.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в мире более 2,7 млн детей живут в интернатах, детских домах и аналогичных учреждениях.