Розенко: После повышения минимальной зарплаты поступления в бюджет выросли на треть

Увеличение минимальной заработной платы в Украине привело к росту поступлений в бюджет более чем на 33%, что на 18% больше, чем ожидало правительство. Об этом во время селекторного совещания заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает 112 Украина.

"На сегодня мы увеличили план поступления в бюджет на 33% по сравнению с прошлым годом. Это даже на 18% больше, чем мы это планировали", - отметил он.

Розенко подчеркнул, что эти средства могут быть использованы для повышения пенсий с 1 октября.

"Мы это сможем делать за счет собственных средств. Это главный эффект от повышения заработной платы", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе достигнет 10 тысяч.