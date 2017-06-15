Счета Киевского метрополитена разблокированы

Хозяйственный суд Киева снял трехмесячный арест со счетов КП "Киевский метрополитен".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Юрий Левченко.
"Суд разблокировал счета метрополитена, однако отказал в отсрочке исполнения постановления о взыскании долга в 2 млрд", - написал он.
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Напомним, в 2009 году столичные власти заключили договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010 по 2013 г. Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн.
16 марта счета подземки были арестованы в соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда.