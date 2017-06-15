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Празднование Дня Конституции обойдется Киеву в 33 тысячи грн
Иллюстративное фото

Празднование Дня Конституции обойдется Киеву в 33 тысячи грн

На эти деньги установят государственные флаги, а также приведут в порядок памятники и места захоронения людей, погибших в борьбе за независимость Украины

15.06.17 351
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На празднование Дня Конституции в Киеве в этом году выделят 33,1 тыс. грн.

Об этом сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА, передает издание 44.ua.

 "На организацию и проведение мероприятий в честь празднования 21-й годовщины Дня Конституции Украины в 2017 году будет потрачено 33,1 тыс. грн. из городского бюджета", - рассказали в департаменте.

На эти деньги планируют установить на домах, электро- и световых опорах государственные флаги, а также привести в порядок памятники и места захоронения людей, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.

Как и в предыдущие годы, ожидаются народные гулянья, концерты, спортивные акции и другие развлекательные мероприятия в парках Киева.

Напомним, жители пяти районов Киева могут остаться без горячей воды на все лето.

 

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