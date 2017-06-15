Во время обыска у задержанного экс-главы налоговой администрации Харьковской области Станислава Денисюка нашли золотые слитки, коллекцию монет, 215 тысяч долларов, 115 тысяч гривень, 15,7 тысячи евро, швейцарские часы, иконы, картины и прочие ценности.

Об этом в своей статье для Цензор.НЕТ пишет Виктория Романенко.

Станислав Денисюк был задержан в ходе широкомасштабной антикоррупционной спецоперации, которую провели Главная военная прокуратура ГПУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции, при поддержке спецподразделения КОРД.

Действия Денисюка, по данным следствия, привели к ущербу в сумме более 308 млн гривен.

25 мая Печерский районный суд Киева арестовал Денисюка, определив залог в сумме 100 миллионов 320 тысяч гривен.

На своей странице в Facebook генерал написал, что сумма запредельная. Но как удалось выяснить Цензор. НЕТ из собственных источников, похоже, он несколько лукавит.

Во время обыска среди прочего у него были найдены золотые слитки, коллекция монет, 215 тысяч долларов, 115 тысяч гривень, 15,7 тысячи евро, швейцарские часы, иконы. Среди художественных произведений - картины с изображением самого генерала, его детей и внуков. Денисюк с семьей запечатлены на одной из найденных во время обыска картин.







Кроме того, за Денисюком числится ряд элитной недвижимости.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.