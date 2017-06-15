Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей

Во время международного слета байкеров, который пройдет с 15 по 18 июня в Киеве, правопорядок будут охранять почти 6 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В течение 15-18 июня 2017 в Киеве состоится ежегодная всемирная встреча байкеров и презентация деятельности клуба Hells Angels, а также мероприятия, посвященные 3-й годовщине создания Украинского филиала международного байкерского клуба. Поэтому для надлежащего обеспечения порядка столичная полиция усилит охрану в местах проживания участников клуба, а также на территории проведения мотопробега", - говорится в сообщении.

Для охраны общественного порядка будут задействованы 2,9 тыс. полицейских и 2,8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины, в том числе и правоохранители из других областей Украины.

Напомним, на празднование Дня Конституции в Киеве в этом году выделят 33,1 тыс. грн. На эти деньги планируют установить на домах, электро- и световых опорах государственные флаги, а также привести в порядок памятники и места захоронения людей, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.