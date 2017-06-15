Украинцев атакует корь

С начала года - уже 735 случаев

С начала года в Украине зафиксировано 735 случаев кори.

Об этом заявила замминистра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Она отметила, что корь - опасное инфекционное заболевание, а единственная защита против него - вакцинация.

"На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 735 случаев. Каждые 5-6 лет есть такие вспышки. Причиной этого является то, что корь контагиозное заболевание, и низкий уровень вакцинации. Последние вспышки фиксировались в 2001, 2006 и 2012 годах. В 2012 году было зафиксировано 13 тысяч случаев кори, из них - 3 летальных случая. В 2015 было 105 случаев кори, в 2016 - 102 случая", - сказала Сивак.

По ее словам, вспышки кори за 6 месяцев в этом году зафиксированы в 15 регионах. Самые высокие показатели заболеваемости - в Ивано-Франковской области - 392. Из них 298 – у детей и 2 случая кори у беременных.

Среди всех заболевших 76 человек (20%) получили одну прививку против кори, 86 человек были не привиты, в 182 случаях данные о прививках отсутствуют.

Высокие показатели заболеваемости корью наблюдаются и в Одесской области: зарегистрировано 273 случая, из них 187 - у детей.

Чиновница подчеркнула, что больницы Украины полностью обеспечены вакциной против кори.

"Раньше оправданием было отсутствие вакцины. На сегодняшний день вакцина есть на сто процентов. Мы получили более миллиона доз, закупленных через международные организации", - заявила Сивак.

Напомним, ранее Минздрав неоднократно предупреждал украинцев о неминуемости эпидемии кори из-за массового отказа от вакцинации.