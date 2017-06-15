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Главная » Страна » Подозреваемого в организации избиения Татьяны Черновол нашли повешенным в СИЗО

Подозреваемого в организации избиения Татьяны Черновол нашли повешенным в СИЗО

Подозреваемого в организации избиения Татьяны Черновол нашли повешенным в СИЗО
Фото из открытых источников

В декабре 2013 года автомобиль журналистки и активистки столкнулся на Бориспольской трассе с Porshe, двое пассажиров которого ее жестоко избили, после чего скрылись

15.06.17 361
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Народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй сообщил, что подозреваемого в нападении на Татьяну Черновол криминального авторитета Олега Нетребко нашли повешенным в камере СИЗО.

Об этом Куприй со ссылкой сразу на несколько источников заявил на своей странице в Facebook.

"Получил сегодня информацию, что организатора нападения на Татьяну Черновол, криминального авторитета Олега Нетребко (кличка Нетрик) повесили в камере СИЗО!", - написал депутат.

Напомним, в декабре 2013 года автомобиль журналистки и активистки Татьяны Черновол столкнулся на Бориспольской трассе с Porshe, двое пассажиров которого ее жестоко избили, после чего скрылись. Позже следствие выяснило, что организатором нападения был Олег Нетребко.

 

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