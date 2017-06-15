Киллер, покушавшийся на Осмаева и Окуеву, начал давать показания

Артур Денисултанов-Курмакаев, совершивший нападение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, начал давать показания по делу.

Об этом в четверг, 15 июня, заявил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в интервью "Интерфакс - Украина".

По его словам, стрелявший рассказывает свою версию событий.

"У него еще тяжелое состояние. Он кратко говорит, что хотел сделать подарок", - уточнил Крищенко.

По словам полицейского, на сегодняшний день у следствия достаточно доказательств для привлечения к ответственности злоумышленника.

При этом Крищенко заверил, что правоохранители проводят масштабное расследование по тому, как киллер был легализован в Украине, как он получил паспорта. Силовики изучают его передвижение, "но пока о конкретных выводах говорить рано".

"Про все ниточки к РФ мы сейчас рассказывать не будем. Есть очень много интересных версий и направлений работы, которые мы исследуем… Есть внешние признаки, которые даже доступны журналистам. Он приехал из России, у него богатое криминальное прошлое, определенные связи", - сказал замглавы Нацполиции.

Также Крищенко рассказал, что основным мотивом совершения преступления следствие считает патриотическую деятельность добровольцев АТО.

"Мы убеждены, что преступление связано с деятельностью Осмаева и Окуевой не только в последние несколько лет, но и ранее", - отметил он.

Напомним, Осмаев и Окуева знали о готовящемся на них покушении.