Киллер, покушавшийся на Осмаева и Окуеву, начал давать показания

Артур Денисултанов-Курмакаев, совершивший нападение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, начал давать показания по делу.
Об этом в четверг, 15 июня, заявил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в интервью "Интерфакс - Украина".
По его словам, стрелявший рассказывает свою версию событий.
"У него еще тяжелое состояние. Он кратко говорит, что хотел сделать подарок", - уточнил Крищенко.
По словам полицейского, на сегодняшний день у следствия достаточно доказательств для привлечения к ответственности злоумышленника.
При этом Крищенко заверил, что правоохранители проводят масштабное расследование по тому, как киллер был легализован в Украине, как он получил паспорта. Силовики изучают его передвижение, "но пока о конкретных выводах говорить рано".
"Про все ниточки к РФ мы сейчас рассказывать не будем. Есть очень много интересных версий и направлений работы, которые мы исследуем… Есть внешние признаки, которые даже доступны журналистам. Он приехал из России, у него богатое криминальное прошлое, определенные связи", - сказал замглавы Нацполиции.
Также Крищенко рассказал, что основным мотивом совершения преступления следствие считает патриотическую деятельность добровольцев АТО.
"Мы убеждены, что преступление связано с деятельностью Осмаева и Окуевой не только в последние несколько лет, но и ранее", - отметил он.
Напомним, Осмаев и Окуева знали о готовящемся на них покушении.