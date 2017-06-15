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Прокуратура не нашла признаков насильственной смерти на теле организатора нападения на Татьяну Черновол

Прокуратура не нашла признаков насильственной смерти на теле организатора нападения на Татьяну Черновол
Фото из открытых источников

Записи камер наблюдения позволяют прокуратуре исключить причастность к повешению посторонних лиц

15.06.17 388
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В столичной прокуратуре подтвердили факт смерти в киевском изоляторе временного содержания Олега Нетребко, который является ключевым свидетелем по делу о нападении в 2013 году на активистку, а ныне народного депутата Украины Татьяну Черновол, и заявили, что эксперты не выявили на его теле признаков насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По факту смерти заключенного 47-летнего мужчины, который находился под арестом в изоляторе временного содержания ГУ НП в Киеве, назначена служебная проверка, а также Шевченковским управлением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

По данным ведомства, тело заключенного без признаков жизни было обнаружено сегодня около 04:00 сотрудниками спецучреждения.

"По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии или путем повешения на простыне. Первоочередными следственными действиями, проведенными с привлечением судебно-медицинского эксперта телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключена причастность к указанному происшествию посторонних лиц ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти заключенного.

"В то же время сообщаем, что с целью полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств данного происшествия, прокуратурой Киева внесены в ЕРДР сведения по ст. 367 (служебная халатность) УК. Кроме того, прокуратурой Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований закона Украины "О предварительном заключении работниками ИВС", - добавили в прокуратуре.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

Ранее сегодня народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй сообщил, что подозреваемого в нападении на Татьяну Черновол криминального авторитета Олега Нетребко нашли повешенным в камере СИЗО.

Об этом Куприй со ссылкой сразу на несколько источников заявил на своей странице в Facebook.

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