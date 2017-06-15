Прокуратура не нашла признаков насильственной смерти на теле организатора нападения на Татьяну Черновол

В столичной прокуратуре подтвердили факт смерти в киевском изоляторе временного содержания Олега Нетребко, который является ключевым свидетелем по делу о нападении в 2013 году на активистку, а ныне народного депутата Украины Татьяну Черновол, и заявили, что эксперты не выявили на его теле признаков насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По факту смерти заключенного 47-летнего мужчины, который находился под арестом в изоляторе временного содержания ГУ НП в Киеве, назначена служебная проверка, а также Шевченковским управлением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

По данным ведомства, тело заключенного без признаков жизни было обнаружено сегодня около 04:00 сотрудниками спецучреждения.

"По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии или путем повешения на простыне. Первоочередными следственными действиями, проведенными с привлечением судебно-медицинского эксперта телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключена причастность к указанному происшествию посторонних лиц ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти заключенного.

"В то же время сообщаем, что с целью полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств данного происшествия, прокуратурой Киева внесены в ЕРДР сведения по ст. 367 (служебная халатность) УК. Кроме того, прокуратурой Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований закона Украины "О предварительном заключении работниками ИВС", - добавили в прокуратуре.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

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Ранее сегодня народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй сообщил, что подозреваемого в нападении на Татьяну Черновол криминального авторитета Олега Нетребко нашли повешенным в камере СИЗО.

Об этом Куприй со ссылкой сразу на несколько источников заявил на своей странице в Facebook.