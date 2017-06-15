В Затоку направлена Нацгвардия

В курортный поселок Затока Одесской области дополнительно направили 60 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
"Привлечение дополнительных сил Национальной полиции и Нацгвардии для обеспечения общественного порядка в Затоке не связано с каким-то обострением ситуации безопасности в этом курортном поселке", - отметил в комментарии Радио Свобода советник управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Напомним, в марте в поселок Затока из-за захвата поселкового совета направлены дополнительные силы полиции из Одессы для обеспечения общественного порядка во время проведения сессии органа местного самоуправления.