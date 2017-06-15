ЕБРР сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой

Принцип один и тот же: поймали, сфотографировали, отпустили

Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой – "поймали, сфотографировали, отпустили".

Об этом он заявил на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

"Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Сначала ловишь рыбу, фотографируешься с ней, а потом отпускаешь", - сказал Малиж.

В то же время представитель ЕБРР отметил, что нашей стране удалось достичь большого прогресса в непрямой борьбе с коррупцией, особенно в финансовом и энергетическом секторах.

"В непрямой борьбе с коррупцией Украине удалось достичь значительного прогресса. Устранение посредников на газовом рынке дало огромный эффект. Большой прогресс есть и в финансовом секторе, очистке банковской системы", - отметил Малиж.

Напомним, Украине предоставляется большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией - почти 16 млн евро. Тем не менее, все основные международные партнеры Украины называют прогресс в борьбе с коррупцией одним из проблемных аспектов программы реформ.

