Билборд памяти погибших в катастрофе Ил-76 в Кривом Роге заклеили

Оказывается, фото сделали боевики сразу после того, как сбили самолет

В Кривом Роге убрали изображение с обломками сбитого три года назад над Луганском Ил-76.

Решение заклеить билборд памяти погибших приняли после того, как местные жители вызвали наряд полиции, сообщает Радио Свобода.

Выяснилось, что все дело в фотографии, использованной на билборде. Ее сделали боевики, когда осматривали обломки самолета и делали фото на их фоне.

Щит появился в городе по случаю третьей годовщины трагедии.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, когда он заходил на посадку на аэродром в Луганске. В результате погибли 49 человек, находившихся на борту.