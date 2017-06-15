Кабмин хочет получить от приватизации по 17,1 млрд грн в ближайшие два года

Правительство рассчитывает получить в государственный бюджет по 17,1 млрд грн от приватизации в 2018 и 2019 годах.
Это соответствует показателям, заложенным в госбюджеты 2016-2017 годов.
Соответствующий план поступлений предусмотрен законопроектом "Об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы" (т. н. "Бюджетная резолюция"), который правительство утвердило 14 июня, сообщает Минфин на своем сайте.
Активизация приватизации госимущества названа среди основных заданий бюджетной политики на ближайшие годы, для чего намечено расширить круг приватизируемых объектов, упростить механизм их продажи через электронные аукционы.
В то же время, согласно документу, в 2020 году ожидается падение бюджетных поступлений от приватизации сразу до 0,5 млрд грн.
Напомним, правительство разрешило малую приватизацию через ProZorro.