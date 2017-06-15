Украине пригодится хорватский опыт при реинтеграции Донбасса, - Гройсман

Об этом Гройсман сказал во время рабочей поездки в четверг в Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что нужно ориентироваться прежде всего на потребности жителей Донбасса, которые "сейчас живут в вынужденной оккупации со стороны России и боевиков".

Кроме того, по его словам, необходимо работать над восстановлением инфраструктуры оккупированных территорий.

"Мы сейчас изучаем опыт мирной реинтеграции Хорватии. Я буквально вчера вернулся оттуда. Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе после тех событий, которые происходили на Балканах", - напомнил Гройсман.

По его словам, совместная рабочая группа в составе представителей правительств Хорватии и Украины будет "совместно нарабатывать и перенимать тот опыт, который был эффективен в их стране".

Напомним, бывшие республики Югославии могут закрыть границу между собой.