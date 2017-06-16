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Главная » Страна » Соглашение об ассоциации Украины с ЕС одобрят до 12 июля, - СМИ

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС одобрят до 12 июля, - СМИ

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС одобрят до 12 июля, - СМИ
Иллюстративное фото

Утверждение пройдет перед саммитом ЕС-Украина

16.06.17 128
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Совет Евросоюза утвердит Соглашение об ассоциации с Украиной до саммита ЕС-Украина 12 июля.

Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Нидерланды опубликовали закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которая вступает в силу в течение двух дней после публикации. Теперь Совет утвердит ее перед саммитом ЕС-Украина 12 июля", - написал Рикард Йозвяк.

Напомним, Канада рассмотрит вопрос безвиза с Украиной.

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