Соглашение об ассоциации Украины с ЕС одобрят до 12 июля, - СМИ

Совет Евросоюза утвердит Соглашение об ассоциации с Украиной до саммита ЕС-Украина 12 июля.
Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Нидерланды опубликовали закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которая вступает в силу в течение двух дней после публикации. Теперь Совет утвердит ее перед саммитом ЕС-Украина 12 июля", - написал Рикард Йозвяк.
Напомним, Канада рассмотрит вопрос безвиза с Украиной.