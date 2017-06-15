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Главная » Страна » Блокадный Катар снял запрет на ввоз птицы из Украины

Блокадный Катар снял запрет на ввоз птицы из Украины

Блокадный Катар снял запрет на ввоз птицы из Украины
Фото: РБК-Украина

Запрет действовал с марта

15.06.17 782
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Катар снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Украины, который был применен в середине марта из-за вспышки птичьего гриппа в некоторых областях страны.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Соответствующее сообщение поступило на адрес Госпродпотребслужбы от Посольства Украины в Государстве Катар", - говорится в сообщении.

До этого в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг запретили экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

Напомним, Беларусь отменила запрет на импорт птицы из Черновицкой области.

 

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