США могут поддержать альтернативу "Минску" в мирном урегулировании в Донбассе

США могут поддержать отличный от минского формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе, если он будет выработан и послужит цели достижения мира. Об этом заявила в четверг на брифинге представительница Государственного департамента США Хизер Нойэрт, передает Интерфакс-Украина.

"Если стороны придут к какому-либо соглашению при соблюдении другого механизма, и если оно будет успешно, мы поддержали бы его", - сказала она, отметив, что сейчас США продолжают быть привержены Минским соглашениям.

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Нойерт добавила, что Вашингтон продолжает призывать стороны Минских соглашений соблюдать взятые на себя обязательства.

"Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении соглашения и глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Донбассе", - подчеркнула она.

При этом представительница Госдепа добавила, что не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

15 июня первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что президент Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.