Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео НАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" на выходе из СИЗО
<span class="label red">Видео</span> НАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" на выходе из СИЗО
Валерий Постный / Фото: Громадське

Видео НАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" на выходе из СИЗО

Суд за два дня так и не смог избрать меру пресечения для Валерия Постного

16.06.17 191
000

Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро в связи с новым подозрением. Об этом сообщает Громадське.

Постного повезли в НАБУ для следственных действий, а после чего должны были доставить в изолятор временного содержания.

Суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.

Соломенский суд Киева перенес заседание по делу Постного на 9:30 16 июня.

Напомним, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Киселев останется под санкциями ЕСПрокуратура не нашла признаков насильственной смерти на теле организатора нападения на Татьяну ЧерноволПодозреваемого в организации избиения Татьяны Черновол нашли повешенным в СИЗО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26146
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8444
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17219
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3157
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2807
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4413
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2226
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2638
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2371
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 809
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 10318 / 11234
  2. Аваков выступил за пересмотр статуса АТО 4344 / 4758
  3. Газ для украинцев может подешеветь 3399 / 3736
  4. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 3361 / 3892
  5. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 3325 / 3646
  6. В Киеве вырастет квартплата 2064 / 2283
  7. Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса 1643 / 1758
  8. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 1629 / 1883
  9. Дело налоговиков: у экс-главы Налоговой Харьковщины нашли золотые слитки, $215 тысяч, €15,7 тысячи 1617 / 1773
  10. Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма 1396 / 1542
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 29 / 11234
  2. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 13 / 3892
  3. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 12 / 3646
  4. В Киеве вырастет квартплата 11 / 2283
  5. Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата 10 / 1523
  6. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 9 / 686
  7. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 7 / 648
  8. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 6 / 4413
  9. Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем 6 / 547
  10. Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран 5 / 614
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.