Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро в связи с новым подозрением. Об этом сообщает Громадське.
Постного повезли в НАБУ для следственных действий, а после чего должны были доставить в изолятор временного содержания.
Суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.
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Соломенский суд Киева перенес заседание по делу Постного на 9:30 16 июня.
Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/Q8Vvsgdmgl— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 июня 2017 г.
Напомним, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.