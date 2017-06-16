Суд за два дня так и не смог избрать меру пресечения для Валерия Постного

Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро в связи с новым подозрением. Об этом сообщает Громадське.

Постного повезли в НАБУ для следственных действий, а после чего должны были доставить в изолятор временного содержания.

Суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.

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Соломенский суд Киева перенес заседание по делу Постного на 9:30 16 июня.

Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/Q8Vvsgdmgl — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 июня 2017 г.

Напомним, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.