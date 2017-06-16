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Парубий: Вопрос о поставках США оружия в Украину может решиться до конца 2017 года

Парубий: Вопрос о поставках США оружия в Украину может решиться до конца 2017 года
Андрей Парубий / Фото: РБК-Украина

Спикер надеется на положительное решение

16.06.17 200
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Администрация США может до конца текущего года принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном, передает Укринформ.

"Мы проговаривали, собственно, увеличение финансирования (помощи Украине – ред.) в бюджете (США – ред.) на 2018 год, и, конечно, мы обсуждали вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения", - отметил спикер.

Парубий подчеркнул, что от всех, с кем встречался в течение первых трех дней визита в США, почувствовал поддержку. По его словам, вопрос оружия для Украины уже не является закрытой темой в администрации и активно обсуждается.

"И я надеюсь на положительное решение относительно предоставления Украине летального вооружения, в первую очередь, противотанковых комплексов "Джевелин", и очень рассчитываю, что, в том числе, мой приезд будет способствовать тому, чтобы этот вопрос был решен", - отметил Парубий.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно сроков, когда, на его взгляд, эти дискуссии могут прийти к логическому выводу, украинский спикер отметил, что не хотел бы называть конкретных дат.

"Но я думаю, что решение должно быть принято до конца этого года... Решения, какое бы оно ни было – положительное или отрицательное – но я думаю, это дискуссия нескольких месяцев, и осенью мы сможем выйти на окончательное решение по этому поводу", - отметил спикер.

Ранее посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что канадской стороной рассматривается возможность предоставления Украине оружия.

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