Защита Януковича выступила против суда присяжных

Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк выступил против суда присяжных, так как, по его словам, большинство из них - бюджетники, на которых может осуществляться давление. Об этом сообщает Украинская правда.

"В этом судебном заседании суд присяжных ввести нельзя, поскольку защита против проведения суда присяжных… Вы посмотрите, 70% присяжных, которые есть в Оболонском суде - это бюджетники, во-первых", -отметил он.

Кроме того, защита беглого экс-президента не доверяет присяжным, поскольку среди них есть люди, которые раньше были связаны с правоохранительными органами.

"Во-вторых, люди, которые раньше работали или имели контакты с правоохранительной системой. В условиях, в которых оказались эти присяжные, говорить о возможности объективного рассмотрения ими дела не представляется возможным. Поэтому защита категорически против суда присяжных и за суд в составе трех судей ", - подчеркнул Сердюк.

Напомним, беглого экс-президента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.