Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Днипре суд запретил Союз советских офицеров

В Днипре суд запретил Союз советских офицеров

В Днипре суд запретил Союз советских офицеров
Фото: depo.ua

В марте 2014 года представители организации призывали к свержению власти

16.06.17 205
100

В четверг, 15 июня, в Днипре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров". Об этом сообщает Радио Свобода.

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Союз советских офицеров обвиняли в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде – в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации подняли на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

По словам одного из свидетелей по делу, общественной активистки Людмилы Кострюковой, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", – сообщила Кострюкова.

По словам другого свидетеля Андрея Кулиша, в марте 2014 года на митингах члены Союза советских офицеров заявляли, что ждут "русскую освободительную армию".

Представители "Союза советских офицеров" в четверг в суд не явились.

В комментарии "Радио Свобода" ранее по телефону руководитель организации Виктор Марченко заявил, что считает обвинения против организации необоснованными. Он не отрицает, что весной 2014 года поднимал российский триколор возле мэрии, но исключительно "в знак дружбы Украины и России": мол, оппоненты в это время также использовали неукраинскую символику – флаги Евросоюза.

Напомним, мэр Днипра Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в городе в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Также он предложил выделить бюджетные средства участникам АТО.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Защита Януковича выступила против суда присяжныхНАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" на выходе из СИЗОКиселев останется под санкциями ЕС

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26146
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8444
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17219
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3157
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2807
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4413
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2226
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2638
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2371
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 809
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 10318 / 11234
  2. Аваков выступил за пересмотр статуса АТО 4344 / 4758
  3. Газ для украинцев может подешеветь 3399 / 3736
  4. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 3361 / 3892
  5. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 3325 / 3646
  6. В Киеве вырастет квартплата 2064 / 2283
  7. Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса 1643 / 1758
  8. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 1629 / 1883
  9. Дело налоговиков: у экс-главы Налоговой Харьковщины нашли золотые слитки, $215 тысяч, €15,7 тысячи 1617 / 1773
  10. Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма 1396 / 1542
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 29 / 11234
  2. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 13 / 3892
  3. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 12 / 3646
  4. В Киеве вырастет квартплата 11 / 2283
  5. Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата 10 / 1523
  6. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 9 / 686
  7. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 7 / 648
  8. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 6 / 4413
  9. Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем 6 / 547
  10. Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран 5 / 614
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.