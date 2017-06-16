В Днипре суд запретил Союз советских офицеров

В марте 2014 года представители организации призывали к свержению власти

В четверг, 15 июня, в Днипре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров". Об этом сообщает Радио Свобода.

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Союз советских офицеров обвиняли в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде – в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации подняли на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

По словам одного из свидетелей по делу, общественной активистки Людмилы Кострюковой, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", – сообщила Кострюкова.

По словам другого свидетеля Андрея Кулиша, в марте 2014 года на митингах члены Союза советских офицеров заявляли, что ждут "русскую освободительную армию".

Представители "Союза советских офицеров" в четверг в суд не явились.

В комментарии "Радио Свобода" ранее по телефону руководитель организации Виктор Марченко заявил, что считает обвинения против организации необоснованными. Он не отрицает, что весной 2014 года поднимал российский триколор возле мэрии, но исключительно "в знак дружбы Украины и России": мол, оппоненты в это время также использовали неукраинскую символику – флаги Евросоюза.

Напомним, мэр Днипра Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в городе в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Также он предложил выделить бюджетные средства участникам АТО.