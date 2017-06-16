Россия планирует отставку и арест части руководства "ДНР", - разведка

Российское руководство планирует отставку с последующим арестом ряда сотрудников так называемого "правительства" террористической организации "ДНР". Их подозревают в разворовывании российской помощи. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Руководство РФ подозревает правительства т.н. "ДНР/ЛНР" в нецелевом использовании предоставленной помощи. 14 июня этого года в Донецке российскими "контролирующими лицами" был заслушан глава ДНР Захарченко, который обвиняется в халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, что повлекло масштабное хищение полученных из РФ денежных и материально-технических средств. Ожидается отставка с последующим арестом ряда должностных лиц в "правительстве" "ДНР", - говорится в сообщении.

В связи с этим российское руководство боевиков запретило всем "государственным служащим и работникам бюджетной сферы" "ДНР/ЛНР" выезжать на территорию Украины и посещать "серую зону", прилегающую к линии разграничения.

Ранее один из лидеров боевиков ОРДО Александр Ходаковский сообщил, что ему запрещен въезд в Россию.