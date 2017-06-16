В 2017 году в пожарах погибли почти 900 украинцев

Только за прошедшие сутки в стране произошло 187 пожаров

В Украине в пожарах с начала 2017 года погибли 896 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Только за прошедшие сутки в Украине произошло 187 пожаров.

"В основном главными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются собственная халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Курение в постели, перегрузка или неисправность электросети и бытовых приборов часто приводят к трагедии", - отмечают спасатели.

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Напомним, в Черновцах из-за задымления в электричке люди выпрыгивали из окон.