Верховная Рада и Конгресс США договорились о сотрудничестве

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум о сотрудничестве между парламентами стран. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Facebook.

"Сегодня в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном подписали Меморандум о сотрудничестве между парламентами Украины и США. Этот документ направлен на стратегическое партнерство и расширение двустороннего взаимодействия между парламентами в политической, экономической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности", - отметил спикер.

По его словам, в меморандуме подчеркивается, что Украина играет роль форпоста защиты западной цивилизации от российской агрессии.

"Убежден, что подписание Меморандума выведет наше сотрудничество не только на новый уровень межпарламентского, но и на новый уровень межгосударственного сотрудничества", - подытожил Парубий.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном заявил, что администрация США может до конца текущего года принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине.