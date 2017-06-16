26 июня суд начнет рассматривать дело Януковича по сути

Оболонский районный суд принял решение начать рассмотрение дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича по сути. Следующее судебное заседание назначено на 26 июня.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

"Руководствуясь УПК, назначить судебное разбирательство в отношении Януковича в открытом судебном заседании в 10:00 26 июня", - сказал судья.

Девятко отметил, что вопрос о рассмотрении дела в заочном судебном заседании не решается на стадии подготовительного судебного заседания. Этот вопрос можно будет решить на этапе рассмотрения дела по существу.

"Судебное разбирательство должны проводить трое следственных судей. Постановление не подлежит обжалованию. Должны разъяснить, что сейчас отсутствуют основания для специального судебного заседания, в следующем судебном заседании можно будет решать этот вопрос", - добавил судья.

Напомним, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк выступил против суда присяжных, так как, по его словам, он в основном состоит из бюджетников, на которых может осуществляться давление.