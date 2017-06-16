Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » 26 июня суд начнет рассматривать дело Януковича по сути

26 июня суд начнет рассматривать дело Януковича по сути

26 июня суд начнет рассматривать дело Януковича по сути
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Судебное разбирательство будут проводить трое следственных судей

16.06.17 28
000

Оболонский районный суд принял решение начать рассмотрение дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича по сути. Следующее судебное заседание назначено на 26 июня.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

"Руководствуясь УПК, назначить судебное разбирательство в отношении Януковича в открытом судебном заседании в 10:00 26 июня", - сказал судья.

Девятко отметил, что вопрос о рассмотрении дела в заочном судебном заседании не решается на стадии подготовительного судебного заседания. Этот вопрос можно будет решить на этапе рассмотрения дела по существу.

"Судебное разбирательство должны проводить трое следственных судей. Постановление не подлежит обжалованию. Должны разъяснить, что сейчас отсутствуют основания для специального судебного заседания, в следующем судебном заседании можно будет решать этот вопрос", - добавил судья.

Напомним, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк выступил против суда присяжных, так как, по его словам, он в основном состоит из бюджетников, на которых может осуществляться давление. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Днипре суд запретил Союз советских офицеровЗащита Януковича выступила против суда присяжныхНАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" на выходе из СИЗО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26216
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8488
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17256
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3172
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2826
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4443
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2239
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2652
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2399
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 813
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 10428 / 11320
  2. Аваков выступил за пересмотр статуса АТО 4363 / 4772
  3. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 3528 / 4002
  4. Газ для украинцев может подешеветь 3414 / 3756
  5. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 3330 / 3653
  6. В Киеве вырастет квартплата 2156 / 2359
  7. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 1741 / 2005
  8. Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса 1651 / 1760
  9. Дело налоговиков: у экс-главы Налоговой Харьковщины нашли золотые слитки, $215 тысяч, €15,7 тысячи 1627 / 1786
  10. Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма 1399 / 1547
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 29 / 11320
  2. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 15 / 4002
  3. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 12 / 3653
  4. В Киеве вырастет квартплата 11 / 2359
  5. Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата 10 / 1548
  6. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 10 / 711
  7. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 10 / 850
  8. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 6 / 4443
  9. Ларс Ульрих из Metallica стал рыцарем 6 / 550
  10. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 5 / 2005
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.