Гриневич: одесский опыт внедрения электронных учебников можно распространять по всей стране

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что одесский опыт внедрения электронных учебников можно распространять по всей стране.

Об этом Гриневич заявила во время рабочей поездки в Одессу и Одесскую область, передает УНИАН.

В Одессе с 2017 года реализуется проект "Интерактивный электронный учебник". В рамках проекта разработаны и размещены на специальном портале 42 учебника, рекомендованные Министерством образования и науки для учащихся 7-х классов.

С одесским опытом внедрения данного проекта ознакомилась Гриневич, которая в рамках рабочей поездки посетила гимназию №2. Она высоко оценила уровень реализации проекта и заявила, что этот опыт может и должен быть распространен по всей стране.

"На мой взгляд, это отличная региональная практика. Следующим этапом мы видим разработку мультимедийных приложений для школьников. Не сомневаюсь, в этом вопросе лидерство будет за Одессой", - подчеркнула министр.

Она отметила, что суть такого учебника - не сводится лишь к переведению в электронный вид бумажной версии учебников.

"Суть его заключается и в мультимедийных приложениях, упражнениях, которые будет интересно выполнять. Нас интересует, чтобы учебники изменились не только по формату, а и по содержанию", - подчеркнула Гриневич.

Но пока полностью отказаться от бумажных учебников нельзя, отметила она, так как не все школы, особенно в селе, имеют скоростной Интернет, а планшеты есть не у всех детей.

Тем не менее, отмечалось, что такую практику надо воплощать, как и дистанционное обучение.

"Сейчас мы как раз с Одессой и Одесской областью будем работать над воплощением смешанного обучения, которое поможет детям даже в маленьком селе получить урок от лучшего учителя, и вместе с тем воплощать электронные учебники и мультимедийные приложения", - пообещала Гриневич.

Напомним, ранее Гриневич назвала главные проблемы сельских школ.