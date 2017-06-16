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Главная » Страна » Холодницкий хочет стать вице-президентом ФФУ

Холодницкий хочет стать вице-президентом ФФУ

Холодницкий хочет стать вице-президентом ФФУ
Назар Холодницкий / Фото: news.pn

Глава САП собирается бороться с договорными матчами

16.06.17 40
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на должность вице-президента Федерации футбола Украины. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой информированный источник.

На этой должности глава Холодницкий намерен бороться с договорными матчами. По словам источника, это персональное решение главы САП, никто не лоббирует его кандидатуру.

Главным конкурентом среди претендентов на данную должность для Холодницкого является вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Сегодня в Доме футбола состоится XX конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы президента ФФУ, а также руководителей управляющих и контролирующих органов федерации.

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