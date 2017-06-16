Холодницкий хочет стать вице-президентом ФФУ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на должность вице-президента Федерации футбола Украины. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой информированный источник.
На этой должности глава Холодницкий намерен бороться с договорными матчами. По словам источника, это персональное решение главы САП, никто не лоббирует его кандидатуру.
Главным конкурентом среди претендентов на данную должность для Холодницкого является вице-президент УЕФА Григорий Суркис.
Сегодня в Доме футбола состоится XX конгресс ФФУ, на котором пройдут выборы президента ФФУ, а также руководителей управляющих и контролирующих органов федерации.