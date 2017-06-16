Минобороны: За время проведения АТО погибли 2696 украинских воинов

За время проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 2696 украинских бойцов, 9903 ­ получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает Интерфакс-Украина.

"Всего с начала российской агрессии против Украины погибло воинов по состоянию на сегодня 2696 и 9903 ранены", – сказал Лысенко.

Напомним, 14 апреля спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщал, что с начала антитеррористической операции в Донбассе погибли 2652 военнослужащих и сотрудников ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГПСУ и других военных и правоохранительных формирований. 9578 военнослужащих получили боевые ранения