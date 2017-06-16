Киев находится на грани техногенной катастрофы, ведь главный столичный коллектор уже более 10 лет трещит по швам, а жителям города приходится дышать вонючим воздухом и ядовитыми газами.

Об этом говорится в сюжете "Завтрак с 1+1".

Особенно остро ощущается эта проблема летом, когда сильная жара. Запах настолько ужасный, что людям, которые живут рядом, приходится бежать из собственных домов и пережидать вонь у родственников и друзей.

Коллектор расположен в историческом центре Киева – на Подоле, возле его разрушенной части, с которой и распространяется вонь, стоит жилой дом, жители которого уже устали обивать пороги районной администрации. Однако от чиновников ноль реакции и главное – действий.

"Окна открыть невозможно. У нас только начало лета, как будет в следующем месяце, когда будет +35 на улице - это будет просто невыносимо. Тем более у нас не у всех есть кондиционеры, чтобы хоть как-то можно было спасаться от этого запаха", - рассказывает киевлянка Юлия.

Журналистам удалось найти ответственных за состояние коллектора - это оказался "Киевводоканал", где пояснили, что коллектор воняет, потому что он уже более десяти лет находится в аварийном состоянии и его ресурс давно исчерпан.

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"Коллектор заполнен на треть максимум. Все остальное – это ядовитые газы, которые разъедают бетон, из которого построен коллектор и соответственно происходят провалы, коллектор просто схлопывается внутрь", - пояснила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк.

Как выяснилось, еще 15 лет назад на замену старому начали прокладывать коллектор-дублер, но работы постоянно приостанавливались из-за недостатка средств, и строительство затянулось на годы.

Сейчас же в "Киевводоканале" заверили, что скоро новый коллектор введут в эксплуатацию.

"Есть четкий график, он выполняется, все работы соблюдаются, работает подрядчик "Киевметрострой". И уже в сентябре дублирующая нить этого коллектора будет готова, чтобы принимать стоки. То есть осенью отключат этот аварийный коллектор и стоки будут идти по новому", - заявила представитель "Киевводоканала".

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В то же время юристы посоветовали не терпеть вонь, а обращаться в инстанции, которые контролируют такие ситуации.