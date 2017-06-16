Холодницкий стал вице-президентом ФФУ

Народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко переизбран на пост президента Федерации футбола Украины, а одним из трех вице-президентов избран руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято делегатами XX конгресса ФФУ, который проходит в Доме футбола в Киеве.
Ранее сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на должность вице-президента Федерации футбола Украины.