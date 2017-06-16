С полуострова должны выехать все, кто переселился на него после аннексии

После деоккупации Крыма, полуостров должны покинуть лица, которые переселились на него после аннексии. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Это будет "очистка" полуострова... Сразу должны выехать все, кто заехал в Крым, несмотря на мотивы... после 20 февраля 2014 года. Это минимум 200 тыс. человек, включая военных, прокуратуру, ФСБ, полицию. То есть 200 тыс. человек должны выехать с последним российским солдатом", - сказал Чубаров.

Кроме того, по его словам, полуостров должны покинуть предатели Украины, но глава Меджлиса убежден, что они покинут Крым самостоятельно.

"Обязательно первыми убегут, пока еще солдаты будут на местах, все эти "гоблины", которые предали Украину, крымскую землю, те, которые убивали крымских татар. Их уже не будет, потому что к ним никакой пощады не будет", - добавил Чубаров.

При этом он подчеркнул, что это перемещение не должно быть принудительным.

"Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Речь не идет о том, что мы, как Сталин, сотни тысяч людей будем выбрасывать", - подчеркнул глава Меджлиса.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия пытается искусственно изменить этнический состав аннексированного Крыма. На полуостров массово завозятся военные РФ со своими семьями.