В мэрии Бердянска идут обыски

В Бердянском горсовете (Запорожская область) прокуратура совместно с сотрудниками Нацполиции и Департаментом защиты экономики проводит обыски в рамках уголовного производства о недополучении местным бюджетом средств на сумму более 1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Выяснилось, что в течение 2014 года должностные лица Управления Госземагентства в Бердянском районе подделали и предоставили местному горсовету выписку из технической документации с заниженной нормативной денежной оценкой земельного участка.
На основе указанного документа Бердянский горсовет заключил дополнительное соглашение с одним из предприятий города, что привело к снижению налога на арендованный земельный участок.
"Вследствие вышеуказанных действий местным бюджетом недополучено средств в сумме более 1 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.
Обыски проводятся и на других объектах, должностные лица которых причастны к совершению данного уголовного преступления.
Напомним, суд отправил под арест сотрудницу Фонда гарантирования, пойманную на взятке в $5 млн.