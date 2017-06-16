В мэрии Бердянска идут обыски

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Выяснилось, что в течение 2014 года должностные лица Управления Госземагентства в Бердянском районе подделали и предоставили местному горсовету выписку из технической документации с заниженной нормативной денежной оценкой земельного участка.

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На основе указанного документа Бердянский горсовет заключил дополнительное соглашение с одним из предприятий города, что привело к снижению налога на арендованный земельный участок.

"Вследствие вышеуказанных действий местным бюджетом недополучено средств в сумме более 1 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обыски проводятся и на других объектах, должностные лица которых причастны к совершению данного уголовного преступления.

Напомним, суд отправил под арест сотрудницу Фонда гарантирования, пойманную на взятке в $5 млн.