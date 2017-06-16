22-23 июля на сцене «open air» на Монастырском острове в Днепре состоится фестиваль «Джаз на Днепре-2017». Свое участие в нем подтвердили более 20 музыкантов, многие из них приедут в Украину впервые.

Каждый их участников фестиваля – настоящая звезда в мире джаза, однако есть все же такие, которых по праву можно назвать суперзвездами. Хэдлайнеров на фестивале будет четверо. Топовые современные пианисты – Бенни Грин (США) и Дадо Морони (Италия) – устроят шоу двух роялей , специально для которого на сцене будут установлены два инструмента знаменитой марки «Steinway». В честь 100-летия первой леди джаза Эллы Фицджеральд с программой-посвящением “For Ella” на сцену выйдет американская вокалистка, выпустившая множество «золотых» синглов, обладательница премии “Грэмми” - Патти Остин. Четвертым хэдлайнером в фестивальной программе станет звезда мирового джаза Джой ДиФранческо - американский органист, трубач и вокалист, член зала славы Hammond. В Днепр он приедет со своим уникальным проектом «The People».

Итак, 22-23 июля у Вас есть шанс услышать лучших в мире музыкантов, получить невероятный заряд позитива, побывав на поистине фееричном празднике, имя которому – Джаз. Не упустите его! Ведь тот, кто выбирает джаз, выбирает лучшее. Посмотреть план зала, изучить программу выступлений артистов и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля «Джаз на Днепре-2017» - https://jazz-dnepr.com. в разделе «Купить билеты». До встречи на фестивале!