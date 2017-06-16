Насиров может предстать перед судом Великобритании

"Это дело подчеркивает насущную потребность в независимой и прозрачной судебной системе в Украине", - считают в посольстве

Правоохранительные органы Великобритании изучают все факты для того, чтобы установить возможные уголовные правонарушения со стороны отстраненного главы ГФС Украины Романа Насирова, который может предстать перед судом в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает посольство Великобритании на своей странице в Facebook.

"Это дело подчеркивает насущную потребность в независимой и прозрачной судебной системе и необходимость скорейшего создания специализированного антикоррупционного суда, в состав которого будут входить судьи тщательно проверены, которые должным образом смогут рассматривать коррупционные дела против чиновников", - говорится в заявлении британского посольства.

Напомним, посольство Великобритании подтвердило наличие у Насирова британского паспорта.