Харьковский оборотень в погонах погорел на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в пятницу, 16 июня, задержали в Харькове полицейского при получении взятки.
Помимо прочего, правоохранитель обвиняется в истязании местного жителя по надуманному обвинению.
Якобы тот сам занимался вымогательством в отношении своего бизнес-партнера. За закрытие фейкового дела он требовал взятку в размере $ 2 тысяч.
Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал человека и применял к нему физическое насилие", - говорится в сообщении.
Кроме того, оборотень в погонах без законных оснований удерживал двух родственников водителя в райотделе.
Взяточника задержали во время получения части суммы - $ 1 тысячу под зданием полиции.
Напомним, во Львове на взятке поймали таможенника, ответственного за борьбу с коррупцией.