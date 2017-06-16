Харьковский оборотень в погонах погорел на взятке

Правоохранитель, кроме того, обвиняется в истязании местного жителя по надуманному обвинению

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в пятницу, 16 июня, задержали в Харькове полицейского при получении взятки.

Помимо прочего, правоохранитель обвиняется в истязании местного жителя по надуманному обвинению.

Якобы тот сам занимался вымогательством в отношении своего бизнес-партнера. За закрытие фейкового дела он требовал взятку в размере $ 2 тысяч.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал человека и применял к нему физическое насилие", - говорится в сообщении.

Кроме того, оборотень в погонах без законных оснований удерживал двух родственников водителя в райотделе.

Взяточника задержали во время получения части суммы - $ 1 тысячу под зданием полиции.

Напомним, во Львове на взятке поймали таможенника, ответственного за борьбу с коррупцией.