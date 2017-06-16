Маск рассказал детали плана колонизации Марса и назвал стоимость билета

Если бы полет состоялся сегодня, билет бы стоил $10 млрд

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал подробный план колонизации Марса для научного сообщества.

Опубликованный Маском план является разъяснением его намерений отправить на Красную планету миллион людей по цене $200 тыс. за человека, передает ZN.UA со ссылкой на Science Alert.

По словам Маска, на данный момент билет на Марс будет стоить около $10 млрд, а его же задача снизить эту сумму до $200 тыс. Он считает, что для этих целей лучше всего подойдет разработка нового топлива для кораблей, которые будут курсировать между планетами. Илон Маск убежден, что первый корабль с людьми на борту будет отправлен на Марс уже в 2023 году, и потребуется еще 50-100 лет для того, чтобы доставить на планету миллион человек.

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Как отмечает издание, ранее Маск поделился своими планами по доставке миллиона человек на Красную планету.

Согласно его плану, необходимо сделать четыре основных шага: разведать местность, снизить расходы на топливо, отправить на Марс первых поселенцев, а затем отправить большую колонию.

Новый же план стал более подробным изложением его мыслей по этому поводу.

Ранее Маск предлагал начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.