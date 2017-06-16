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Маск рассказал детали плана колонизации Марса и назвал стоимость билета

Маск рассказал детали плана колонизации Марса и назвал стоимость билета
Фото из открытых источников

Если бы полет состоялся сегодня, билет бы стоил $10 млрд

16.06.17 348
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал подробный план колонизации Марса для научного сообщества.

Опубликованный Маском план является разъяснением его намерений отправить на Красную планету миллион людей по цене $200 тыс. за человека, передает ZN.UA со ссылкой на Science Alert.

По словам Маска, на данный момент билет на Марс будет стоить около $10 млрд, а его же задача снизить эту сумму до $200 тыс. Он считает, что для этих целей лучше всего подойдет разработка нового топлива для кораблей, которые будут курсировать между планетами. Илон Маск убежден, что первый корабль с людьми на борту будет отправлен на Марс уже в 2023 году, и потребуется еще 50-100 лет для того, чтобы доставить на планету миллион человек.

Как отмечает издание, ранее Маск поделился своими планами по доставке миллиона человек на Красную планету.

Согласно его плану, необходимо сделать четыре основных шага: разведать местность, снизить расходы на топливо, отправить на Марс первых поселенцев, а затем отправить большую колонию.

Новый же план стал более подробным изложением его мыслей по этому поводу.

Ранее Маск предлагал начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.

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