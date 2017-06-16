Химические заводы Фирташа возобновляют работу

Три из четырех химических заводов, подконтрольные компании Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, – черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкое объединение "Азот" - возобновляют производство удобрений после более чем трехмесячного простоя.

Об этом сообщила пресс-служба Ostchem.

Согласно сообщению, черкасский "Азот" уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов – цеха карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры).

На "Ривнеазоте" и Северодонецком объединении "Азот" начинают подготовку к проведению пусконаладочных работ, необходимых для запуска производства.

В компании отмечают, что работа химических заводов будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев.

В компании отметили, что запуску предприятий способствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения.

Напомним, в конце мая Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.