ГПУ требует от Москвы экстрадиции экс-командира киевского Беркута

Генеральная прокуратура Украины направила в Россию ходатайство о задержании и экстрадиции экс-командира киевского полка "Беркут" Сергея Кусюка, который бежал в РФ и подозревается в расстреле людей во время Революции Достоинства.

"Ему сообщено о подозрении в семи уголовных производствах, начиная с 2010 года... По этим сообщениям он объявлен в розыск и, соответственно, направлено ходатайство в Российскую Федерацию о его задержании и экстрадиции", - сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, правоохранительные органы России до сих пор не ответили на запрос украинских следователей о наличии у Кусюка гражданства РФ. В экстрадиции большинства бывших беркутовцев ранее был получен отказ.

Напомним, Сергей Кусюк - один из самых известных руководителей спецподразделения "Беркут". Неоднократно попадал в поле зрения репортеров во время всех резонансных событий на Майдане. Был объявлен в розыск в Украине. Позже появилась информация, что он вместе с донецкими беркутовцами выехал в оккупированный Россией Крым.