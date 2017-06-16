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Главная » Страна » Украинцы становятся оптимистичнее, - исследование

Украинцы становятся оптимистичнее, - исследование

Украинцы становятся оптимистичнее, - исследование
Фото: infosmi.net

Потребительские настроения улучшаются

16.06.17 152
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Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2017 года увеличился на 3,2 пункта по сравнению с апрелем 2017 года – до 58. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в мае вырос на 10,8 пункта по сравнению с апрелем и составил 56,1 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 2,3 пункта – до 69,2.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос на 5,4 пункта – до 62,3, а индекс целесообразности крупных покупок снизился на 2,7 пункта и составил 54,7. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,8 пункта – до 181,1.

В мае 2017 года значение индекса личного материального положения, ожидаемых изменений личного материального положения и развития экономики в ближайший год достигли максимального уровня за последние 2 года (с мая 2015 года).

В то же время, индекс ожидаемой динамики безработицы зафиксирован на минимальном уровне. Этот результат свидетельствует, что в восприятии граждан положение дел в экономике улучшается, а кризисное время пройдено, говорится в исследовании.

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