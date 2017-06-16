СБУ задержала главного инспектора Киевской таможни

Таможенник взяли на получении взятки в $ 7,5 тысяч

Главный инспектор Киевской таможни, которого поймали на взятке, убегая, спровоцировал масштабное ДТП рядом с одним из торговых центров на окраине города, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Военная прокуратура и СБУ, которые задерживали коррупционера, задокументировали, что таможенник получил $ 7,5 тысяч взятки от импортера бытовой техники для несоздания искусственных препятствий при растаможивании товара.

Дома у инспектора изъяли большое количество валюты с записями о получении неправомерной выгоды от компаний-импортеров.

Напомним, судье из Броваров грозит 12 лет лишения свободы.